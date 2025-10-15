Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 15 октября 2025Мир

Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

Лавров: Страны НАТО хорохорятся в речах об РФ, а великий стратег Рютте подпевает
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте и других западных политиков за их высказывания о силе РФ и возможностях ей противостоять. Они «активно хорохорятся», об этом он заявил в интервью газете «Коммерсант».

До этого командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес объявил, что если Россия атакует Польшу в 2025 году, силы НАТО смогут уничтожить российские объекты в Калининграде и Севастополе. Комментируя это высказывание, Лавров назвал его чрезмерным раздуванием угрозы.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — тоже великий "стратег" — "подпевает". Это уже совсем провокация. Он сказал, что "велика вероятность того, что Китай заставит своего "младшего партнера" Россию пойти против НАТО, чтобы отвлечь их внимание от того, что, подразумевается, Китай затеял "там", а мы "здесь"», — привел пример глава российского МИД, отметив, что западные политики позволяют себе множество подобных высказываний.

Ранее Лавров рассказал об отношениях России с США, Украиной и ЕС. Он также заявил, что страны — члены Евросоюза хотят сделать украинский кризис «конфликтом Трампа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывших бойцов «Азова» начали задерживать на Украине. Их обвиняют в похищении людей во время мобилизации

    Путин подписал закон об усилении ответственности иностранных агентов

    Москвичам пообещали потепление

    В Раде заявили о двукратном росте дезертиров

    Лавров раскритиковал Рютте и других западных политиков за слова о силе России

    Россиянам назвали способ вернуть часть денег на «Госуслугах» при покупке жилья

    В российском городе кипятком затопило жилой дом

    Лавров рассказал об отношениях России с США, Украиной и ЕС

    Нападающий «Реала» отпраздновал день рождения и попал под суд

    Путин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости