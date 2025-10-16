В МВД России отреагировали на заявление губернатора насчет пансионата «Серебряная долина»

МВД задержало в Тамбове главу компании Сабадаша после заявления губернатора

Полиция задержала директора управляющей компании «Маяк» Алексея Сабадаша, выступающего концессионером при строительстве пансионата для престарелых и инвалидов «Серебряная долина». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), в рамках которого вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на возведение социального объекта в селе Отъяссы. В Ленинском районном суде Тамбова сообщили об избрании Сабадашу меры пресечения в виде домашнего ареста до 13 декабря.

Уголовное дело инициировал глава региона Евгений Первышов, написавший заявление в правоохранительные органы о проведении комплексной проверки по расходованию 300 миллионов рублей при строительстве. Проект должны были сдать еще в 2024 году, однако он не был завершен в установленный срок.

В декабре 2022 года правительство Тамбовской области заключило концессионное соглашение с подмосковной компанией «Маяк» на возведение пансионата повышенной комфортности для пожилых людей на 150 мест стоимостью 919,8 миллиона рублей, из них около 685 миллионов рублей были выделены из федерального бюджета по нацпроекту «Демография». Строительство началось в 2023 году.

