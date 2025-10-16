Россия
19:56, 16 октября 2025

В России оценили одно решение Эстонии словами «проявление русофобии»

Депутат Матвеев: Решение Эстонии перекрыть дорогу — проявление русофобии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Решение Эстонии перекрыть дорогу Вярска — Саатсе, которая частично проходит по России, является стандартным проявлением прибалтийской русофобии. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев, чьи слова приводит «Газета.ru».

По его словам, русофобия является родимым пятном Латвии, Литвы и Эстонии, вряд ли она в ближайшее время закончится.

«России надо готовиться к тому, что такого рода недружественные акции будут продолжаться и дальше, и в соответствии с этим выстраивать свою инфраструктуру, чтобы не зависеть от колебаний политического курса прибалтийских государств», — пояснил депутат.

Он также заявил, что ситуация с Эстонией далеко не единственная и не самая значимая.

Ранее стало известно, что Латвия с 15 октября ввела платную систему электронной очереди при пересечении внешней границы страны для автомобилей, следующих из России и Белоруссии.

