12:12, 15 октября 2025

Латвия ввела платное пересечение границы из России и Белоруссии

Латвия ввела платную систему электронной очереди для машин из России
Алина Черненко

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия с 15 октября ввела платную систему электронной очереди для пересечения внешней границы страны из России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте системы ERRS.

Уточняется, что такое решение было принято «в целях повышения безопасности пересечения границы» и предотвращения очередей из машин на восточной границе Латвии. Система будет действовать на погранпереходах «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки».

Новый порядок предусматривает, что все транспортные средства, пересекающие восточную границу, должны будут заранее регистрироваться удаленно с помощью системы электронной очереди — аналогичной той, что уже действует в Эстонии и Литве. Пересечение границы в «живой» очереди больше не будет возможным, говорится в источнике.

Водители смогут выбрать определенный временной интервал для въезда в соответствующий пункт пограничного контроля за 30 дней до планируемого пересечения границы. После получения подтверждения оплаты в системе автомобилю выдадут номер в очереди. Стоимость бронирования электронной очереди для одного транспортного средства составляет 9,30 евро (около 860 рублей).

Ранее сообщалось, что из Латвии депортируют более 800 россиян. Причиной стало нарушение миграционного законодательства.

