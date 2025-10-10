Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:41, 10 октября 2025Бывший СССР

Из Латвии депортируют более 800 россиян

Politico: Из Латвии депортируют более 800 россиян до 13 октября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Из Латвии депортируют более 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства, об этом пишет газета Politico.

Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке пояснила изданию, что эти лица должны покинуть территорию страны до 13 октября, после этого их пребывание в республике становится незаконным.

В Латвии единственным государственным языком является латышский, русскому языку присвоен статус иностранного. Обучение в школах в течение трех лет будет переведено полностью на государственный язык.

Ранее стало известно, что Латвия приняла решение до 12 октября закрывать воздушное пространство рядом с границей с Россией и Белоруссией вечером и ночью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    Кончаловский высказался о покупке квартир детям

    Назван обогнавший по стоимости вратаря ПСЖ Сафонова российский футболист

    Зеленский рассказал об отсутствии у ВСУ ракет для Patriot

    В двух российских аэропортах временно ограничили полеты

    Сальдо рассказал о бегстве украинских властей в Херсонской области

    Москвичей предупредили о сильном тумане

    Известная баскетболистка снялась в нижнем белье для шоу Victoria's Secret

    Солдаты ВСУ начали искать подработку из-за низкой зарплаты

    Лауреат Нобелевской премии мира посвятила свою награду Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости