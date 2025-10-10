Politico: Из Латвии депортируют более 800 россиян до 13 октября

Из Латвии депортируют более 800 россиян из-за нарушения миграционного законодательства, об этом пишет газета Politico.

Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке пояснила изданию, что эти лица должны покинуть территорию страны до 13 октября, после этого их пребывание в республике становится незаконным.

В Латвии единственным государственным языком является латышский, русскому языку присвоен статус иностранного. Обучение в школах в течение трех лет будет переведено полностью на государственный язык.

Ранее стало известно, что Латвия приняла решение до 12 октября закрывать воздушное пространство рядом с границей с Россией и Белоруссией вечером и ночью.