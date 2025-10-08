Путешествия
23:04, 7 октября 2025Путешествия

Латвия продолжит закрывать воздушное пространство у границы с Россией до 12 октября

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Латвия приняла решение еще несколько дней закрывать воздушное пространство рядом с границей с Россией и Белоруссией вечером и ночью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах страны.

«Запрет на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до шести километров в вечерние и ночные часы продлен пока до утра воскресенья, 12 октября», — рассказал он. Изначально запрет должен был действовать до утра 8 октября.

Аналогичные меры действуют на границе с Литвой и Эстонией. Уточняется, что некоторые воздушные суда смогут войти в закрытое воздушное пространство, однако только в том случае, если полет будет санкционирован военным ведомством.

