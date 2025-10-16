Россия
В России захотели расширить список опасных пород собак

«Известия»: В список опасных пород собак хотят добавить хаски и немецких овчарок
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В России хотят расширить список опасных пород собак и добавить туда несколько новых наименований. Об этом со ссылкой на проект поправок, направленных в правительство, пишут «Известия».

По их данным, в список предлагают добавить ротвейлеров, алабаев, немецких овчарок, хаски, доберманов и бультерьеров. Другой вариант поправок также предполагает, что детям, пьяным и недееспособным гражданам запрещено выгуливать собак, рост которых в холке превышает 30 или 40 сантиметров.

«В первом варианте поправок мы говорим: раз есть перечень правительства [потенциально опасных собак], но там всего 12 пород, которых и в России особо нет, то тогда давайте его расширять. И второй подход: мы предлагаем включить все потенциально опасные породы из списка правительства плюс те, у кого высота в холке больше, например, 30 или 40 см», — сказал депутат Александр Спиридонов.

По его словам, также существует поправка, которую пока не отправили на рассмотрение кабмин. Она предлагает включить в перечень опасных пород собак тех животных, у которых мощное сжатие челюсти.

В России в 2019 году утвердили список опасных пород собак.
В перечень вошли 12 пород собак и их метисы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль донг, питбульмастиф и северокавказская собака.

