В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

В Новоалтайске водитель иномарки сбил женщину и сбежал в кусты
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Новоалтайске водитель иномарки сбил женщину и сбежал в кусты. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

20-летний парень сбил пешехода, после чего протаранил автобус. На кадрах видно лежащую на асфальте пострадавшую. В этот момент водитель забирает вещи из салона автомобиля и скрывается с места происшествия.

Женщину госпитализировали, виновника ДТП на данный момент задержали.

Ранее в Москве пьяный инструктор по вождению сбил стоящих на светофоре мотоциклистов. На представленных кадрах видно, как автомобиль Renault Duster буквально таранит пару мотоциклистов. От удара молодых людей подбрасывает в воздух.

