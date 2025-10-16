Россия
10:33, 16 октября 2025

В Москве пьяный инструктор сбил стоящих на светофоре мотоциклистов

В Москве пьяный инструктор по вождению сбил стоящих на светофоре мотоциклистов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Москве пьяный инструктор по вождению сбил стоящих на светофоре мотоциклистов. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попало на видео, ролик опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как автомобиль Renault Duster буквально таранит пару мотоциклистов. От удара молодых людей подбрасывает в воздух.

Как отметил пострадавший мужчина, за рулем кроссовера находился нетрезвый инструктор по вождению. В аварии сильнее всего пострадала пассажирка мотоцикла — медики диагностировали у нее перелом голени со смещением, а также перелом малой берцовой кости.

До этого сообщалось, что бывший сотрудник МВД спровоцировал ДТП с мотоциклистом на Новокуркинском шоссе в Москве. Тогда байкер получил перелом шейки бедра со смещением.

Еще раньше на юге Москвы мотоциклист сделал сальто после жесткого столкновения с легковым автомобилем.

