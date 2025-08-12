Сотрудник МВД на Jaguar спровоцировал ДТП в Москве

В Москве сотрудник МВД на Jaguar спровоцировал ДТП с мотоциклистом

Бывший сотрудник МВД спровоцировал дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с мотоциклистом на Новокуркинском шоссе в Москве. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, все произошло вечером 6 августа. Мотоциклист двигался вдоль шоссе, когда перед ним появился Jaguar XKR — водитель автомобиля решил развернуться через двойную сплошную и не заметил мотоцикл. Столкновения избежать не удалось, и байкер получил перелом шейки бедра со смещением.

На место прибыли сотрудники ГАИ. По словам мотоциклиста, водитель Jaguar представился им майором полиции в отставке и показал удостоверение. После этого инспекторы составили протокол, в котором указали, что за рулем авто находился не экс-полицейский, а его жена. Кроме того, очевидцы аварии отказались подписывать карту ДТП, составленную с нарушениями.

Спустя неделю байкеру не предоставили никакой информации о ходе следствия и даже не вызвали его на допрос. Он опасается, что дело «могут замять».

