Российская следовательница погорела из-за квартир в Москве и Сочи

Следовательницу из Чувашии поймали на бизнесе с квартирами в Москве и Сочи

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы одного из отделов полиции в Чебоксарах, которая организовала криминальный бизнес с квартирами в Москве и Сочи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии.

Бывшую следовательницу заподозрили в двух эпизодах мошенничества.

По версии следствия, в конце 2024 года она соврала своему знакомому о связях в органах власти, которые могли бы внести его в список малоимущих граждан для получения льгот. Тогда мужчина передал экс-следовательнице сначала 1,8 миллиона рублей, а затем еще 6,4 миллиона. Последние деньги якобы предназначались для получения знакомым социальных квартир в Москве и Сочи, а также субсидий его бизнесу.

На самом деле никаких связей у женщины не было, а все деньги знакомого она потратила по своему усмотрению. Ее уже уволили из органов.

Ранее стало известно, что у Минобороны России было похищено 12 квартир, предназначавшихся военнослужащим по контракту. Предварительный ущерб составил около миллиарда рублей.