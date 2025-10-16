Из жизни
16:47, 16 октября 2025

Ведьма посоветовала клиентке обратиться к психологу после просьбы навести порчу на бывшего

В США ведьма отправила к психологу клиентку, желавшую навести порчу на бывшего
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница TikTok обратилась к ведьме с проблемой в личной жизни и получила неожиданный отказ. Об этом сообщает Daily Mirror.

Жительница США Таллула Роуз нашла женщину, которая предлагает услуги магического характера через маркетплейс Etsy. Девушка надеялась, что та поможет ей навести порчу на бывшего партнера, однако вместо этого получила рекомендацию заняться психическим здоровьем. «Она ответила мне почти сразу. Это было длинное сообщение, что она не будет проводить никаких ритуалов. Она отправила меня к психологу», — рассказала Роуз.

Ведьма не только отказалась выполнять просьбу клиентки, но и вернула ей деньги, предложив изучить тему «лимеренции и самооценки».

Ранее сообщалось, что бухгалтер из Китая присвоила 4,8 миллиона юаней (54 миллиона рублей), принадлежавшие компании, в которой она работала, и потратила их на приворот бойфренда. Женщина утверждает, что обряды помогли наладить ее личную жизнь, так как мужчина остался с ней.

