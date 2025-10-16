Венгрия испугалась ответных мер России в случае изъятия ее активов

Премьер Орбан: Венгрия опасается ответных мер России в случае изъятия ее активов

Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов. Об этом сообщил в интервью журналу Mandiner премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам Орбана, в результате возможных ответных мер Москвы возникнет угроза интересам венгерских компаний.

Предположительно, вопрос о российских активах будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе 23-24 октября. Политик подчеркнул, что Венгрия «консультируется по этому вопросу с Россией». Уточняется, что власти хотят выяснить, какие ответные меры могут быть приняты Москвой в случае такого шага со стороны Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что инициирует сбор подписей в ответ на военные планы ЕС. По его словам, Брюссель, представив военную стратегию для «победы над Россией», обозначил курс на войну с Москвой. Премьер назвал подобные инициативы вредными не только для Венгрии, но и для всего объединения.