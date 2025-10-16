Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:47, 16 октября 2025Экономика

Венгрия испугалась ответных мер России в случае изъятия ее активов

Премьер Орбан: Венгрия опасается ответных мер России в случае изъятия ее активов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе российских финансовых активов. Об этом сообщил в интервью журналу Mandiner премьер-министр страны Виктор Орбан.

По словам Орбана, в результате возможных ответных мер Москвы возникнет угроза интересам венгерских компаний.

Предположительно, вопрос о российских активах будет обсуждаться на саммите Евросоюза в Брюсселе 23-24 октября. Политик подчеркнул, что Венгрия «консультируется по этому вопросу с Россией». Уточняется, что власти хотят выяснить, какие ответные меры могут быть приняты Москвой в случае такого шага со стороны Евросоюза.

Ранее Орбан заявил, что инициирует сбор подписей в ответ на военные планы ЕС. По его словам, Брюссель, представив военную стратегию для «победы над Россией», обозначил курс на войну с Москвой. Премьер назвал подобные инициативы вредными не только для Венгрии, но и для всего объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пообещал обсудить с Зеленским наступление Украины. Он раскрыл, что стало препятствием урегулированию конфликта

    Девушка переехала пожить к сестре и стала причиной развода

    В США сделали заявление о передаче Киеву Tomahawk

    Глава МВФ захотела посетить Украину

    Лидера азербайджанской диаспоры лишили гражданства России

    План «Ковер» ввели в российском регионе

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    ВС России уничтожили БМП Bradley в зоне СВО

    Россиянам объяснили короткие майские праздники в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости