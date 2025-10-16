Дандыкин: Все поездки Зеленского к Трампу сопровождаются ударами по России

Удары Вооруженных сил Украины по России совпадают с одним повторяющимся действием украинского президента Владимира Зеленского, а именно с поездками на встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. На эту связь указал капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК».

По его словам, Зеленскому нужно что-то продемонстрировать Трампу, чтобы «выглядеть убедительно, когда он будет клянчить "Томагавки"». «Думаю, завтра и послезавтра, когда Зеленский будет в США, наоборот, надо быть чрезвычайно бдительными во всех отношениях. Чтобы Зеленскому выглядеть солидно в Белом доме, Киев может организовать теракты и попытаться нанести различные удары», — считает военный.

Дандыкин допустил, что Крым и Севастополь могут подвергнуться массированным обстрелам с моря, в том числе ракетами «Фламинго».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на угрозы ударов Tomahawk, заявил, что у российских военных есть «военный потенциал и все необходимые возможности», и они будут делать все, чтобы обеспечить безопасность страны.