Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:35, 16 октября 2025Россия

ВСУ ударили по инфраструктурному объекту в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что под удар попал объект в Валуйском округе. Аварийные службы уже работают и ликвидируют последствия атаки.

«В связи с этим [с атакой] в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения», — сообщил Гладков.

По данным Минобороны, в ночь на 16 октября ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью трех беспилотников. Помимо этого, под удар попали Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Брянская и Воронежская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты споры в Пентагоне по поставкам Tomahawk Украине

    Российский регион почти на миллион рублей увеличит выплату новобранцам СВО

    Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о партнерстве с южно-американской страной

    Windows 11 получит важнейшее обновление

    Путин оценил объемы грузоперевозок на автотранспорте в России

    В Петербурге встало метро

    Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

    Россияне назвали главные вайбы заведений общепита в разных городах страны

    ФСБ раскрыла руководителей операции «Паутина»

    Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости