ВСУ ударили по инфраструктурному объекту в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ атаковали инфраструктурный объект

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что под удар попал объект в Валуйском округе. Аварийные службы уже работают и ликвидируют последствия атаки.

«В связи с этим [с атакой] в муниципалитете возможны временные веерные отключения электроэнергии, в частности сети уличного освещения», — сообщил Гладков.

По данным Минобороны, в ночь на 16 октября ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью трех беспилотников. Помимо этого, под удар попали Саратовская, Волгоградская, Ростовская, Брянская и Воронежская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.

