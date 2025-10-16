Россия
07:27, 16 октября 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 51 беспилотник над восемью регионами и двумя морями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 16 октября, выпустили по России свыше пяти десятков беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили 51 летательный аппарат. Больше всего БПЛА — 12 — перехватили над Саратовской областью.

Еще 11 сбили над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской областью, 6 — над Крымом, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, 3 – над Белгородской областью, по 1 — над Курской областью, Черным и Азовским морями.

В ночь на 15 октября ВСУ выпустили по России перехватили 59 дронов ВСУ. Тогда под удар попали восемь регионов, в том числе Крым, Орловская, Курская, Брянская и Волгоградская области.

