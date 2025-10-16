Россия
18:30, 16 октября 2025Россия

ВСУ атаковали предприятие в российском регионе

Гладков сообщил об атаках ВСУ на предприятие в Шебекино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали производственное предприятие в Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Производство атаковали семь беспилотников.

«В результате удара одного из них ранен сотрудник. Мужчина с баротравмой доставлен в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал он.

На территории предприятия повреждения получили складские помещения, спецтехника, а также оборудование, добавил глава области.

В этот же день в селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области украинские войска атаковали рейсовый автобус с людьми внутри. Ранения получили три человека — водитель и две пассажирки.

