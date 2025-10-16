Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 16 октября 2025Россия

ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в Белгородской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В селе Илек-Кошары Ракитянского района Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали рейсовый автобус с людьми внутри. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По данным губернатора, ранены три человека — водитель и две пассажирки. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения головы и руки. У одной из пострадавших выявили минно-взрывную, закрытую черепно-мозговую травмы и осколочные ранения руки, у второй — множественные осколочные ранения головы, руки и спины. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Само транспортное средство также получило повреждения. Предварительно, атака была совершена с помощью FPV-дрона.

Гладков также сообщил о еще одной раненой россиянке при атаке ВСУ по региону. Беспилотник ударил по частному домовладению жительницы села Гора-Подол Грайворонского округа. У нее диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Сообщается, что на месте атаки повреждена надворная постройка.

Ранее Гладков сообщал об ударе ВСУ по инфраструктурному объекту в регионе. Жителей предупреждали о возможных отключениях электроэнергии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Названы районы Москвы с самыми выгодными условиями по ипотеке

    С семейной парой россиян жестоко расправились во время отпуска в Армении

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости