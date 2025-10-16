Мир
Западный журналист высмеял заявление генсека НАТО о помощи Киеву

Журналист Боуз заявил об абсурдности общений Рютте по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Журналист Чей Боуз указал на абсурдность обещаний генсека НАТО Марка Рютте по военной помощи Украине. Свое мнение эксперт высказал в соцсети X.

Ранее генеральный секретарь организации заявил, что «НАТО увеличит инвестиции в оборону, усилит оборонное производство и усилит поддержку Украины».

«Позвольте мне перевести. "НАТО тратит миллиарды ваших налогов на продолжение конфликта, в котором невозможно победить (мы помогли его начать) в крайне коррумпированной стране, которая не входит ни в НАТО, ни в ЕС"», — сыронизировал Боуз.

Также Марк Рютте ранее выступил с заявлением, что более половины стран НАТО готовы закупать американское оружие для передачи Украине в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List. Генсек также объяснил, что некоторые виды оружия могут быть предоставлены только Соединенными Штатами.

Кроме того, Рютте высказал мнение, что НАТО бесконечно сильнее, чем Россия когда-либо будет.

