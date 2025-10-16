Бывший СССР
22:23, 16 октября 2025Бывший СССР

Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом

Зеленский уже прилетел в США, где должен встретиться с Трампом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский уже прилетел в США, где должен встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Страна.ua».

По данным мониторингового сервиса Flightradar, самолет политика приземлился на базе Военно-воздушных сил США Эндрюс.

Ранее Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом. Он также сказал, что повестка его встречи с американским лидером достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».

Украинский лидер призвал мир усилить давление на Россию при помощи санкций и дальнобойного оружия, что зависит непосредственно от США и Европы.

