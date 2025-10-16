Забота о себе
08:31, 16 октября 2025Забота о себе

Желающим погрузиться в мир БДСМ людям дали несколько советов

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Эйтор Вернек дал несколько советов людям, которые желают погрузиться в мир БДСМ-практик. Его слова передает издание Metropoles.

«Главное в БДСМ — это безопасность, разумность и согласие, поэтому всегда лучше начинать с очень надежного партнера», — считает Вернек. Также важно придумать и заранее согласовать с человеком стоп-слово. Его стоит произносить в том случае, если сексуальная практика зашла слишком далеко, подчеркнул он.

Специалист напомнил, что БДСМ предполагает взаимное удовольствие, поэтому, когда прозвучало стоп-слово, необходимо немедленно прекратить все действия. «И главное — внимательно присматривайтесь к людям, с которыми собираетесь заниматься этими практиками. Если у человека часто меняются партнеры, ему нельзя доверять», — предупредил он.

Ранее сексолог Кеннет Плей посоветовала, как продлить секс. Для этого, по ее словам, необходимо остановиться незадолго до эякуляции, а затем продолжить фрикции.

