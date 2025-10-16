Ценности
04:00, 16 октября 2025Ценности

Жена Джастина Бибера обнажила грудь для журнала

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для журнала WSJ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Marili Andre / WSJ Mag

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для журнала WSJ. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре на фоне белого дома и зеленой травы. Она позировала перед камерой в темно-синих джинсах и длинном черном плаще, демонстрируя при этом обнаженную грудь. Также знаменитость подобрала к своему наряду вьетнамки и уложила волосы в высокий пучок.

Кроме того, Бибер поделилась другими снимками со съемки для глянца. Так, на одних фото ее запечатлели в ультракоротких кружевных шортах, а также облегающем джинсовом костюме, состоящем из юбки с низкой посадкой и укороченной куртки.

Ранее Хейли Бибер опубликовала фото с голыми ягодицами.

