Жена Джастина Бибера опубликовала фото с голыми ягодицами

Американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном нижнем белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер опубликовала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летнюю манекенщицу запечатлели на фоне вешалок с одеждой. Знаменитость позировала в комплекте черного нижнего белья, который включал в себя бюстгальтер и трусы со средней посадкой. При этом она повернулась к камере спиной и продемонстрировала фотографу голые ягодицы. Внешний вид Бибер дополнили нюдовый макияж, легкие локоны и серьги с сияющими бриллиантами.

Поклонники оценили фотосессию модели в комментариях. «Ты такая красивая», «Великолепная», «Ты сделала эту съемку такой стильной», «Абсолютно прекрасна», «Джастин — счастливый человек», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер посетила показ люксового бренда Saint Laurent в кружевных трусах.

    Все новости