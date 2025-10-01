Жена Джастина Бибера появилась на публике в кружевных трусах

Модель Хейли Бибер посетила показ Saint Laurent в откровенном образе

Жена канадского певца Джастина Бибера, американская модель Хейли Бибер появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

28-летняя манекенщица посетила показ люксового бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Так, она предстала перед камерами в коричнево-оранжевой толстовке с молнией и открытых красных туфлях. Кроме того, на Бибер были шелковые желтые трусы с белыми кружевами, которые она надела на черные колготки. Внешний вид знаменитости дополнили солнцезащитные очки.

Известно, что показ вместе с моделью посетили певица Charli XCX, которая пришла на него в похожем наряде, а также супермодель Кейт Мосс и ее 23-летняя дочь Лила.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер опубликовала фото в наряде с глубоким декольте.