09:31, 29 сентября 2025

Хейли Бибер опубликовала фото в наряде с глубоким декольте

Модель Хейли Бибер опубликовала фото в платье с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @hairinel

Американская модель Хейли Бибер опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена канадского певца Джастина Бибера предстала на размещенном снимке в коричневом облегающем платье на тонких бретелях и с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера. Звезда распустила завитые в локоны волосы и нанесла макияж с акцентом на губах.

Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Ранее в сентябре Хейли Бибер в купальнике приняла откровенную позу на трамплине. Жена канадского певца Джастина Бибера снялась в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, США.

    Все новости