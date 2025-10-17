Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 17 октября 2025Ценности

46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

46-летняя актриса Елена Подкаминская снялась в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @podkaminskaya_official

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда телесериала «Кухня» предстала на размещенном снимке в мини-платье с принтом, подол которого приподнялся от ветра и едва не оголил тело на камеру.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Поверх упомянутого изделия она надела джинсовую куртку. В качестве обуви Подкаминская надела коричневые казаки из замши.

Ранее в октябре 46-летняя звезда сериала «Кухня» показала видео в крошечном бюстгальтере. Знаменитость поделилась видео со съемочной площадки нового сериала «Виноделы», где ее запечатлели в песочной юбке и коричневых сапогах.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Трамп провели переговоры и договорились встретиться. Как на это отреагировал Зеленский?

    Орбан анонсировал разговор с Путиным

    Телеведущая получила в подарок трусы с волосами в прямом эфире и потеряла дар речи

    Cкромный грабитель российского банка попал на видео

    В Европе захотели выдать Украине миллиарды из активов РФ в частных банках

    Российская армия начала давить на «форпост Российской империи»

    46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

    Зеленский встретился с производителем Patriot

    Орбан назвал сроки встречи Путина и Трампа в Венгрии

    Живущая в Европе россиянка приехала на родину и удивилась полным ресторанам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости