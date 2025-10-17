46-летняя звезда сериала «Кухня» едва не оголилась на камеру

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская снялась в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда телесериала «Кухня» предстала на размещенном снимке в мини-платье с принтом, подол которого приподнялся от ветра и едва не оголил тело на камеру.

Поверх упомянутого изделия она надела джинсовую куртку. В качестве обуви Подкаминская надела коричневые казаки из замши.

Ранее в октябре 46-летняя звезда сериала «Кухня» показала видео в крошечном бюстгальтере. Знаменитость поделилась видео со съемочной площадки нового сериала «Виноделы», где ее запечатлели в песочной юбке и коричневых сапогах.