Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:48, 17 октября 2025Наука и техника

Американскому «аналогу Су-57» помешали забастовки

TNI: Забастовки рабочих Boeing мешают поставкам истребителей F-15EX Eagle II
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Поставке новой партии модернизированных истребителей F-15EX Eagle II Военно-воздушным силам (ВВС) США помешали забастовки рабочих. О проблеме самолета, который называют аналогом российского Су-57, рассказывает The National Interest (TNI).

Забастовки сотрудников компании Boeing на предприятиях в Сент-Луисе (штат Миссури), Сент-Чарльзе и Маскуте (штат Иллинойс) начались в августе. Как пишет издание, пока нет признаков скорого завершения стачки.

Генерал ВВС Кеннет Уилсбах заявил, что из-за акций рабочих поставки партии F-15EX уже отложили. «Поставка самолетов второй серии, первоначально ожидавшаяся в этом календарном году, задерживается из-за продолжающихся забастовок Boeing, и на сегодняшний день поставлено 6 из 12 F-15EX», — отметил он.

Уилсбах подчеркнул, что сбой в графике поставок приведет к задержке ввода в эксплуатацию самолетов третьей серии, который запланирован на 2026-й финансовый год. По его словам, при этом программа Eagle II остается «в рамках проектной стоимости и эффективности».

Материалы по теме:
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения»
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения»
21 сентября 2020
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021

Изначально ВВС США хотели получить 144 F-15EX, но затем заказ сократили до 99 истребителей. Позже Конгресс выделил дополнительные средства, которые позволили заказать 129 самолетов.

В январе издание TWZ писало, что американские F-15EX получат малозаметные противокорабельные ракеты AGM-158C LRASM.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    В Совфеде назвали поставку Украине Tomahawk прямым путем к ядерной войне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости