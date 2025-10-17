Армия России смогла продвинуться в Волчанске

ВС России смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации смогли продвинуться в Волчанске Харьковской области, взяв несколько зданий. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики на левом берегу реки Волчья зачистили от противника несколько десятков зданий», — рассказал источник канала.

Отмечается, что таким образом расширяется плацдарм на левом берегу реки Волчья, а ВС России, помимо прочего, развивают наступление и в лесополосе западнее Синельниково.

Ранее стало известно, что Российская армия взяла под контроль Отрадное в Харьковской области. Как уточнило Минобороны, село заняли подразделения группировки войск «Север».