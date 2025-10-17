Из жизни
Астрофизик рассказал о заскучавших инопланетянах

Астрофизик Корбет объяснил парадокс Ферми заскучавшими инопланетянами
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom

Американский астрофизик Робин Корбет предложил свое объяснение парадокса Ферми и рассказал о заскучавших инопланетянах. Об этом пишет The Gurdian.

Корбет написал статью, предполагающую, что существующие на данный момент инопланетные цивилизации если и более развиты, чем человеческая, то не намного. При этом люди представляют и ищут пришельцев, которые давно путешествуют по Вселенной и строят мегаструктуры вокруг своих звезд, а их научные познания намного опережают земные.

Астрофизик заявил, что куда реалистичнее представить внеземную цивилизацию близкой по развитию к человеческой. «Идея заключается в том, что они более продвинуты, но не очень. Это как иметь iPhone 42 вместо iPhone 17. Подобное представляется более вероятным, более естественным, потому что не предполагает ничего особенно экстремального», — пояснил Корбет.

Он считает, что если и существуют внеземные цивилизации, то они вышли на некое технологическое плато в плане исследования космоса. «У них нет сверхсветовых технологий, нет технологий, основанных на темной энергии или материи, на черных дырах. Они не используют новые законы физики», — считает ученый. Такой цивилизации, даже чуть более развитой, чем человеческая, по мнению Корбета, могло бы просто наскучить изучение космоса.

Директор британского Астрофизического центра Джодрелл-Бэнк Майкл Гарретт не согласился с гипотезой Корбета. Он заявил, что его коллега проецирует сегодняшнюю человеческую апатию по поводу космоса на всю остальную Вселенную. «Трудно поверить, что вся разумная жизнь одинаково уныла», — заявил Гаррет.

Ранее дважды побывавшая в космосе астронавт Николь Скотт высказалась об инопланетянах. Американка призналась, что не видела в космосе никаких признаков присутствия пришельцев.

.
