18:01, 17 октября 2025Экономика

Большинство россиян отказались покупать автомобиль в долг

«Ромир»: В России лишь 41% россиян покупали машину за счет кредитов
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В I полугодии 2025 года 60 процентов россиян покупали новый автомобиль за счет собственных сбережений. Это показало исследование, проведенное холдингом «Ромир».

Что касается приобретения машины в кредит, то так поступил лишь 41 процент. Более того, оказалось, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность тех, кто предпочел купить автомобиль за счет сбережений, выросла на процент.

Исследование также показало, что 60 процентов обзаводились новым автомобилем с целью замены предыдущего. Еще 33 процента не имели автомобиля до текущей покупки, и лишь для шести процентов новый автомобиль стал дополнением к уже имеющемуся.

Есть прогнозы, что в скором времени иномарки в России резко вырастут в цене. Причиной этого станет измененная методика расчета утилизационного сбора. Как следствие, многие автокомпании столкнутся с падением рентабельности, а некоторые могут и вовсе уйти с рынка.

