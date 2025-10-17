Мир
Британский политик обещал сбивать самолеты России при одном условии

Политик Фараж: Британия будет сбивать самолеты России, если стану премьером
Найджел Фараж

Найджел Фараж. Фото: Reuters

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж заявил, что если он станет следующим премьер-министром Великобритании, то будет сбивать российские самолеты, якобы нарушающие воздушное пространство НАТО. Об этом он высказался в интервью Bloomberg.

Политика спросили, как бы он поступил при нарушении воздушного пространства союзников по НАТО российскими самолетами, если бы стал премьером. В ответ Фараж произнес ранее озвученное им мнение, что одной из причин начала конфликта на Украине стало «бесконечное» расширение Североатлантического альянса и Евросоюза на восток.

Ранее Фараж выступал против инициативы премьер-министра Великобритании Кира Стармера разместить войска на Украине после урегулирования конфликта. «Премьер-министр, вы реально собираетесь направить значительную часть британской армии на Украину на 5, 10, 20 или 30 лет?» — возмутился он.

