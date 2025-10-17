Спорт
Бывший футболист ЦСКА рассказал о сорвавшемся договорном матче с участием команды

Андрей Мох: У ЦСКА в 1988 году сорвался договорной матч с «Гурией»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Андрей Мох рассказал о срыве договорного матча с участием красно-синих. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По его словам, это произошло в 1988 году. Армейцы тогда выступали в первой лиге чемпионата СССР и потеряли шансы на выход в элитный дивизион. Эти шансы оставались у грузинской «Гурии», которая предложила армейцам за деньги проиграть в очной встрече.

Мох рассказал, что футболисты ЦСКА согласились на предложение, но не сказали о нем троим футболистам из состава. Один из них — Игорь Корнеев — к перерыву сделал хет-трик.

После этого армейцы пытались обеспечить нужный результат, но не смогли. «Наша защита расступалась, вратарь отбивал перед собой, мяч метался по штрафной, но грузины даже попасть по нему не могли. По дороге на второй тайм тихонько переговариваемся между собой: эти никакие, не позориться же нам и в свои забивать. Значит, все отменяется», — рассказал Мох. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу ЦСКА.

Ранее футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин признался на камеру в получении денег за организацию договорного матча. Игрока дисквалифицировали на десять лет.

