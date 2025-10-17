Силовые структуры
19:05, 17 октября 2025Силовые структуры

Девушку ранили из пистолета в российском кафе

В Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета, его задержали
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в шаурмичной. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения зашли в заведение и один из них, достав пневматический пистолет, стал стрелять в девушку за кассой. После этого он сбежал, однако вскоре был задержан. Мужчину отправили на допрос. Потерпевшей понадобилась помощь медиков, из нее вытащили пули.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело по факту мошенничества на свиданиях в кафе.

