Девушку ранили из пистолета в российском кафе

В Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета, его задержали

В Нижнекамске неизвестный ранил девушку из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в шаурмичной. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения зашли в заведение и один из них, достав пневматический пистолет, стал стрелять в девушку за кассой. После этого он сбежал, однако вскоре был задержан. Мужчину отправили на допрос. Потерпевшей понадобилась помощь медиков, из нее вытащили пули.

