Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:13, 17 октября 2025Мир

Дипломат рассказала о подготовке Европы к противостоянию с Россией

Дипломат Жданова: Жителей Европы готовят к вооруженному противостоянию с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что людей в Европе готовят к вооруженному противостоянию с Россией. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

Дипломат указала, что в отношении жителей стран Европы проводят информационную обработку в антироссийском духе.

«Фактически людей готовят к тому, что рано или поздно Европа погрузится в вооруженное противостояние. Идет индоктринация того, что российская угроза неизбежна», — рассказала она.

Жданова добавила, что угроза России наблюдается и в доктринальных, и в стратегических документах государств НАТО и Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил третью мировую войну на фоне украинского конфликта. «Из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным я думал, мы разрешим это быстро», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина ведет войну против правды». В Запорожской области при ударе дрона ВСУ погиб военкор Иван Зуев, его коллега ранен

    На Украине захотели ограничить доступ к просмотру российского мультфильма «Маша и Медведь»

    Раскрыты последствия разговора Путина и Трампа для Украины

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю перечислила требования к будущему мужу

    Беременная рэперша Карди Би снялась в платье с дырами

    30-летний мужчина начал почти каждую ночь будить свою девушку по неожиданной причине

    Над российским городом прогремели взрывы

    В позиции Трампа по Tomahawk заметили изменения

    ВСУ не успели заминировать Новопавловку из-за одной проблемы

    Россиянка описала жизнь в одном регионе страны фразой «как тут не завидовать?»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости