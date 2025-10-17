Дипломат рассказала о подготовке Европы к противостоянию с Россией

Дипломат Жданова: Жителей Европы готовят к вооруженному противостоянию с Россией

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что людей в Европе готовят к вооруженному противостоянию с Россией. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

Дипломат указала, что в отношении жителей стран Европы проводят информационную обработку в антироссийском духе.

«Фактически людей готовят к тому, что рано или поздно Европа погрузится в вооруженное противостояние. Идет индоктринация того, что российская угроза неизбежна», — рассказала она.

Жданова добавила, что угроза России наблюдается и в доктринальных, и в стратегических документах государств НАТО и Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп исключил третью мировую войну на фоне украинского конфликта. «Из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным я думал, мы разрешим это быстро», — отметил он.