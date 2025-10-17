Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:32, 17 октября 2025Мир

Трамп исключил третью мировую войну

Трамп после разговора с Путиным исключил третью мировую войну из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что третью мировую войну из-за Украины удалось не допустить. Его слова приводит C-Span.

Трамп подчеркнул, что украинский кризис мог привести к третьей мировой войне. «Этого не случится. Но могло бы», — исключил он в беседе с журналистами в Белом доме.

Американский лидер добавил, что конфликт на Украине не касается США. «Из-за моих отношений с президентом [России Владимиром] Путиным я думал, мы разрешим это быстро», — добавил Трамп.

Трамп провел двухчасовой разговор с Путиным 16 октября. По его словам, в ходе диалога был достигнут «большой прогресс». Американский лидер также рассказал о будущей встрече с российским коллегой: она планируется в Будапеште. Кроме того, Трамп обещал обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским свой разговор с президентом России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    На Западе назвали встречу Путина и Трампа в Будапеште болезненным ударом для Европы

    В Европе заявили о неприятном для Зеленского исходе разговора Трампа и Путина

    Орбан потребовал от ЕС начала переговоров с Россией

    26-летняя певица в прозрачном платье посетила показ Victoria's Secret

    Зеленский захотел получить одно разрешение от Трампа

    Трамп раскрыл состав делегации на будущих переговорах с Россией

    Трамп рассказал о глупости Байдена

    Представители США не встретили Зеленского по прилете в страну

    Назван самый высокооплачиваемый футболист 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости