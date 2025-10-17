Двое россиян обокрали мясокомбинат на 38 миллионов рублей

В Воронежской области вынесли приговор мужчинам, обокравшим мясокомбинат

В Воронежской области суд вынес приговор двум местным жителям за кражу 38 миллионов рублей с мясокомбината. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Один из осужденных получил 4 года колонии, а второй — 4 года и 4 месяца. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в 2024 году товарищи проникли на территорию мясокомбината, вскрыли сейф и забрали из него все деньги.

