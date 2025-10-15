Неизвестные похитили из квартиры российского ученого сейф с элитными драгоценностями

В Петербурге из квартиры доцента взломщики украли сейф с украшениями на 2,5 млн

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из квартиры 40-летней доцента Петербургского университета ГПС МЧС России сейф с элитными драгоценностями почти на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, преступление произошло на Парадной улице. Взломщики проникли в квартиру потерпевшей и подменили сейф с деньгами, украшениями и документами на квартиры в Выборге и Сочи. Сумма материального ущерба составила два миллиона 483 тысячи 345 рублей. Женщина рассказала, что сейф находился в шкафу и кода от него никто не знал.

По информации Telegram-канала «112», ученая проживала в съемной квартире, которая не оборудована сигнализацией. Из ее хранилища были похищены украшения Bvlgari и Tiffany, одна тысяча евро, 500 долларов, 150 тысяч рублей.

