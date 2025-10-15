Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:27, 15 октября 2025Силовые структуры

Неизвестные похитили из квартиры российского ученого сейф с элитными драгоценностями

В Петербурге из квартиры доцента взломщики украли сейф с украшениями на 2,5 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: sophiecat / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из квартиры 40-летней доцента Петербургского университета ГПС МЧС России сейф с элитными драгоценностями почти на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, преступление произошло на Парадной улице. Взломщики проникли в квартиру потерпевшей и подменили сейф с деньгами, украшениями и документами на квартиры в Выборге и Сочи. Сумма материального ущерба составила два миллиона 483 тысячи 345 рублей. Женщина рассказала, что сейф находился в шкафу и кода от него никто не знал.

По информации Telegram-канала «112», ученая проживала в съемной квартире, которая не оборудована сигнализацией. Из ее хранилища были похищены украшения Bvlgari и Tiffany, одна тысяча евро, 500 долларов, 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали троих человек, подозреваемых в краже сейфа из офиса на Пожарном проезде в подмосковных Мытищах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Россиянкам назвали способ правильно проводить самообследование груди

    Российский боец случайно наступил на голову спящего в кустах солдата ВСУ

    Неизвестные похитили из квартиры российского ученого сейф с элитными драгоценностями

    Путин завершил встречу с сирийским коллегой

    Министр войны США призвал НАТО перейти от слов к делу в вопросе Украины

    Российская актриса назвала Цукерберга и Байдена рептилоидами

    В России ответили на угрозы главы Минобороны Британии

    Наташа Королева раскрыла причину набора веса

    Страна БРИКС назвала условие двукратного увеличения закупок нефти у США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости