Трое россиян с украденным сейфом и садовой тачкой попали на видео

МВД показала мужчин, которые увезли сейф с 10 млн на садовой тачке в Мытищах

Сотрудники полиции задержали троих человек, подозреваемых в краже сейфа из офиса на Пожарном проезде в подмосковных Мытищах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативное видео.

На кадрах видно, как трое злоумышленников проникают в помещение через окно. Там они находят сейф и пытаются его вскрыть. Когда добыть деньги не получается, молодые люди грузят сейф на садовую тачку и увозят. За пределами офиса им удается его вскрыть.

По данным ведомства, в сейфе оказалось более десяти миллионов рублей. Злоумышленников, похитивших его, задержали в Санкт-Петербурге и пригородах — они оказались ранее судимы. На данный момент следствие проверяет их причастность к другим преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.

