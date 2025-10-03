Трое россиян с украденным сейфом и садовой тачкой попали на видео

Сотрудники полиции задержали троих человек, подозреваемых в краже сейфа из офиса на Пожарном проезде в подмосковных Мытищах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и предоставила оперативное видео.
На кадрах видно, как трое злоумышленников проникают в помещение через окно. Там они находят сейф и пытаются его вскрыть. Когда добыть деньги не получается, молодые люди грузят сейф на садовую тачку и увозят. За пределами офиса им удается его вскрыть.
По данным ведомства, в сейфе оказалось более десяти миллионов рублей. Злоумышленников, похитивших его, задержали в Санкт-Петербурге и пригородах — они оказались ранее судимы. На данный момент следствие проверяет их причастность к другим преступлениям.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.
