Экс-глава Корпорации развития Курской области высказался о хищении миллионов рублей

В Курской области экс-глава Корпорации развития Лукин отрицает вину в хищении

В Курской области экс-глава Корпорации развития Владимир Лукин не признал вину в хищении. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным агентства, Лукин обвиняется в хищении при строительстве фортификаций в Курской области на сумму 152 миллиона рублей.

Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Лукин, его заместители и ряд коммерсантов присвоили деньги на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта. Имущество Лукина арестовано.

Ранее сообщалось, что пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области.