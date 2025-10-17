Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:22, 17 октября 2025Силовые структуры

Экс-глава Корпорации развития Курской области высказался о хищении миллионов рублей

В Курской области экс-глава Корпорации развития Лукин отрицает вину в хищении
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Курской области экс-глава Корпорации развития Владимир Лукин не признал вину в хищении. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По данным агентства, Лукин обвиняется в хищении при строительстве фортификаций в Курской области на сумму 152 миллиона рублей.

Лукин был арестован 20 декабря 2024 года по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, возглавляемая им компания выступала генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Лукин, его заместители и ряд коммерсантов присвоили деньги на контрактах по возведению оборонных сооружений в Курской области. Исполнительное производство было возбуждено в конце марта. Имущество Лукина арестовано.

Ранее сообщалось, что пересмотрен вопрос по аресту обвиняемых из Корпорации развития Курской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    США заявили о резком падении экспорта российской нефти

    В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости