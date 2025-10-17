Мир
23:24, 16 октября 2025

Экс-премьера Британии уличили в борьбе за продолжение украинского конфликта

Фицо: Борис Джонсон боролся за продолжение конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хотел, чтобы конфликт на Украине продолжался, и делал для этого все возможное. На это указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Запись его выступления опубликована на странице политика в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы можем на 100 процентов утверждать, что Борис Джонсон боролся за то, чтобы война продолжалась», — сказал премьер. Он отметил, что власти Украины отказались от подписания мирного договора с Россией именно с подачи британского политика, который посетил Киев вскоре после начала конфликта. Фицо отмечает, что позицию Джонсона разделяли и некоторые другие западные политики.

Кроме того, указал Фицо, Джонсон лоббировал интересы производителя вооружений, который был заинтересован в поставках продукции в зоны конфликтов. «Он пробил на Украине линию продолжения войны до момента, когда Россия окажется на коленях. Мы, однако, хорошо знаем, что русский наклоняется только когда хочет завязать себе шнурки. Стратегия Джонсона завершилась неудачей и военной трагедией с сотнями тысяч мертвых», — резюмировал словацкий премьер.

Ранее газета The Guardian сообщала, что Джонсон мог получить миллион фунтов стерлингов благодаря Украине.

