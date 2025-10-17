Энергетики и газировки стали самыми популярными товарами у российских студентов

Т—Ж и Центральный университет: Энергетики и газировка в топе покупок у студентов

Энергетики и газировка оказались в топе покупок у российских студентов, выяснили исследователи Т—Ж совместно с Центральным университетом. Специалисты проанализировали продуктовую корзину 300 тысяч человек в возрасте от 17 до 23 лет. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Авторы исследования выяснили, что самая популярная категория в корзинах студентов — безалкогольные напитки: вода, соки, газировки. Они есть почти в половине покупок. Самые популярные товары из группы — энергетики и газировка. При этом у женщин на первом месте вода, а у мужчин — энергетики.

Сладости, по данным исследования, встречаются в четырех из пяти самых частых сочетаниях продуктов: «газировка + чипсы», «энергетики или газировка + шоколад», «газировка + энергетик».

Женщины охотнее берут замороженные смеси, тесто и рыбу, а также мороженое. Мужчины — пиццу и хинкали с пельменями и варениками Т—Ж и Центральный университет

А к 23 годам молочные продукты становятся почти вдвое популярнее, чем за семь лет до этого, отметили аналитики.

Также исследователи отметили, что с возрастом алкоголь покупают чаще почти в полтора раза, особенно вино. Безалкогольные вино и пиво тоже приобретают чаще.

Во вторую десятку популярных категорий входят колбаса, масла и соусы, мясо и птица, сыры, чай, кофе, рыба и консервы. На 20-м месте детское питание — оно встречается в каждом 80-м чеке студентов 17–23 лет, следует из анализа.

В среднем за год студенты расходуют 354 рубля на один поход в продуктовый. Ходят в магазин они около 20 раз в месяц, почти каждый день. В результате траты в супермаркетах составляют около 6,4 тысячи рублей в месяц Т—Ж и Центральный университет

Ранее стало известно, что за первую половину 2025-го россияне начали экономить на покупках в магазинах. К концу июля темпы роста трат снизились вдвое — с 13–14 до 6 процентов. Доля тех, кто предпочитает откладывать свободные деньги, достигла 56 процентов.

