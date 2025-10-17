Ермак раскрыл два условия Зеленского для встречи с Путиным

Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным не в России и не в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но местом их встречи не должны стать Россия или Белоруссия. Такие условия встречи назвал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью Axios.

«Зеленский заявил Трампу, что по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Белоруссии», — приводит слова чиновника издание.

Ермак также заявил, что по мнению Киева передача ракет Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) может изменить ход боевых действий. Он добавил, что по этой причине украинская сторона настаивает на соответствующем решении Вашингтона.

Ранее Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он также анонсировал новую встречу с президентом России.