В офисе Зеленского назвали ракеты Tomahawk способными изменить ход конфликта

Ермак: Киев считает, что ракеты Tomahawk могут изменить ход боевых действий

Киев считает, что ракеты Tomahawk могут изменить ход боевых действий в случае передачи их Украине. Об этом в интервью Axios заявил глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он объяснил, почему украинская сторона настаивает на том, чтобы США поставили им этот тип вооружений. «Такое оружие может переломить ход игры», — сказал политик.

Как отмечало агентство Reuters, итоги беседы президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и ее позитивная оценка поставили под сомнение возможность передачи Киеву дальнобойных ракет в ближайшее время.

