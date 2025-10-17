Евросоюз решил поспешить с передачей российских денег Украине

CNBC: Главы ЕС призовут к более быстрому использованию российских активов

На следующей неделе руководители Европейского союза призовут к более оперативному использованию заблокированных российских активов на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на полученные им документы.

Речь идет об использовании около 175 миллиардов евро, которые предполагается передать украинской стороне. Однако некоторые государства по-прежнему обеспокоены последствиями таких шагов, которые чреваты финансовыми и юридическими проблемами.

Как гласит изученный каналом проект документа, Европейский совет призывает найти пути решения неотложных задач Украины в 2026–2027 годах, включая военные и оборонные нужды. Поэтому он призывает Европейскую комиссию как можно скорее представить конкретные предложения, касающиеся возможного использования замороженных российских активов.

Особенно жесткую позицию по этому вопросу занимает Бельгия, на территории которой располагается Euroclear — финансовая организация, где хранится большая часть государственных активов России, замороженных в Европе после начала конфликта на Украине. Власти Бельгии обеспокоены правовыми последствиями и хотят, чтобы страны ЕС взяли на себя обязательство по разделению ответственности. Генеральный директор Euroclear Валери Урбен заявила CNBC, что она должна обращать внимание лидеров ЕС на последствия их решений, и заверила, что Euroclear привержен соблюдению верховенства закона, так как не хочет, чтобы инвесторы потеряли доверие к инвестициям в Европу.

До этого стало известно, что Еврокомиссия захотела выдать Украине 25 миллиардов евро из российских активов, которые размещены в частных банках стран Евросоюза.