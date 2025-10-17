Анонсирован смартфон с самым быстрым на рынке экраном

OnePlus выпустит смартфон с самой быстрой частотой обновления — 165 герц

Китайская компания OnePlus и производитель дисплеев BOE рассказали о выпуске смартфона с экраном, который имеет самую быструю частоту обновления. Об этом говорится в соцсети Weibo.

Партнеры анонсировали скорый выход смартфона OnePlus 15. Девайс будет первым телефоном на рынке с дисплеем, имеющим частоту обновления 165 герц. Рекордно высокая частота обновления позволит с максимальной плавностью отображать контент на экране — интерфейс устройства, видео и игры.

«Сверхвысокая частота обновления 165 герц обеспечивает беспрецедентную плавность работы и является стандартом для экранов будущих телефонов», — заявили в BOE. 6,87-дюймовый экран OnePlus 15 также будет иметь разрешение 1,5К и поддерживать минимальную яркость в 1 нит, чтобы телефоном можно было комфортно пользоваться ночью.

Регулировать частоту отображения контента будет специальный драйвер P3. Кроме того, он будет отвечать за настройку яркости, соответствующую обстановке и условиям. Полноценный анонс OnePlus 15 должен состояться в ближайшие дни.

Ранее инсайдеры выяснили, что Samsung не будет выпускать продолжение смартфона Galaxy S25 Edge. Оказалось, что компания разочаровалась низкими продажами ультратонкого телефона.