15:22, 16 октября 2025

Samsung похоронила новую линейку смартфонов

Samsung не выпустит продолжение тонкого Galaxy S25 Edge из-за низкого спроса
Андрей Ставицкий
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung не будет выпускать продолжение смартфона Galaxy S25 Edge. Об этом сообщает корейское издание NewsPim.

В середине мая фирма представила Galaxy S25 Edge, который получил корпус толщиной всего 5,8 миллиметра. Аппарат оценили в 1100 долларов (87 тысяч рублей). Неназванный представитель южнокорейского IT-гиганта анонимно рассказал, что компания не будет выпускать продолжения.

Galaxy S26 Edge не выйдет в начале 2026 года из-за низкого спроса на модель Galaxy S25 Edge. Фактически Samsung похоронила недавно созданную линейку смартфонов. Судя по актуальным сообщениям инсайдеров, в 2026 году серия флагманских смартфонов бренда будет состоять из трех устройств — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

Galaxy S25 Edge получил 6,7-дюймовый экран LTPO AMOLED 2X с частотой 120 герц, процессор Snapdragon 8 Elite, двойную камеру разрешением 200 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов.

Ранее российские ретейлеры рассказали, что ультратонкий iPhone Air провалился в продаже. Низкий интерес потребителей объяснили тем, что Air получил урезанный по мощности чип A19 Pro, уменьшенный аккумулятор, всего одну камеру и один динамик.

