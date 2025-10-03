Samsung срочно изменила планы по выпуску смартфонов

Samsung все же выпустит Galaxy S26+ из-за провала ультратонкого Galaxy S25 Edge

Корпорация Samsung решилась все же выпустить продолжение смартфона Galaxy S25+. Об этом в своем X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Специалист выяснил, что корейская компания решила возобновить проект по выпуску смартфона Galaxy S26+. Ранее сообщалось, что Samsung не будет разрабатывать новый аппарат с увеличенным дисплеем, который должен был стать преемником Galaxy S25+.

Ice Universe заметил, что Samsung срочно изменила планы из-за провальных продаж ультратонкого Galaxy S25 Edge и разочарования относительно будущего iPhone Air. Ранее в компании считали, что телефоны с тонким корпусом будут востребованы на рынке, но просчитались.

«Это просто смешно. Samsung теперь — чистый спекулянт, без какого-либо независимого видения, идущий вслед за Apple», — заявил инсайдер. По его словам, Apple «заманила Samsung в ловушку», запустив слухи о разработке тонкого iPhone, из-за чего компания тоже начала процессор создания Galaxy S25 Edge.

Сведения Ice Universe подтвердило корейское издание The Elec. Журналисты медиа полагают, что в январе 2026 года Samsung представит три смартфона — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

