Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:31, 3 октября 2025Наука и техника

Samsung срочно изменила планы по выпуску смартфонов

Samsung все же выпустит Galaxy S26+ из-за провала ультратонкого Galaxy S25 Edge
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung решилась все же выпустить продолжение смартфона Galaxy S25+. Об этом в своем X заявил известный инсайдер под ником Ice Universe.

Специалист выяснил, что корейская компания решила возобновить проект по выпуску смартфона Galaxy S26+. Ранее сообщалось, что Samsung не будет разрабатывать новый аппарат с увеличенным дисплеем, который должен был стать преемником Galaxy S25+.

Ice Universe заметил, что Samsung срочно изменила планы из-за провальных продаж ультратонкого Galaxy S25 Edge и разочарования относительно будущего iPhone Air. Ранее в компании считали, что телефоны с тонким корпусом будут востребованы на рынке, но просчитались.

«Это просто смешно. Samsung теперь — чистый спекулянт, без какого-либо независимого видения, идущий вслед за Apple», — заявил инсайдер. По его словам, Apple «заманила Samsung в ловушку», запустив слухи о разработке тонкого iPhone, из-за чего компания тоже начала процессор создания Galaxy S25 Edge.

Сведения Ice Universe подтвердило корейское издание The Elec. Журналисты медиа полагают, что в январе 2026 года Samsung представит три смартфона — Galaxy S26, S26+ и S26 Ultra.

2 октября представители «М.Видео» рассказали, что в топ-10 самых продаваемых смартфонов в сентябре вошли 5 моделей iPhone. Также девайсы Apple лидировали по продажам в денежном выражении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Samsung срочно изменила планы по выпуску смартфонов

    В Купянске целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС РФ

    Венесуэла оценила договор с Россией

    Следователи рассказали о найденных вещах в машине пропавшей семьи в российском регионе

    Арестованный российский чиновник заявил об отсутствии денег на побег

    «Чешский Трамп». Еще один противник помощи Украины скоро придет к власти в Европе. Чем он напугал ЕС и Киев?

    В сети назвали самые переоцененные города мира

    В ГД предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

    На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости