08:01, 2 октября 2025Наука и техника

Названы самые популярные смартфоны

В топ-10 самых продаваемых смартфонов в сентябре вошли 5 моделей iPhone
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

За девять месяцев 2025 года в список самых популярных в российской продаже смартфонов оказались как премиальные, так и недорогие модели. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С января по сентябрь ретейлер реализовал около 16,5 миллионов смартфонов на сумму 405 миллиардов рублей. Только в третьем квартале было продано 5,3 миллиона устройств на сумму 130 миллиардов рублей. По продажам в штуках лидировали аппараты Redmi, Realme, Tecno и Samsung. В денежном выражении лидировала Apple, далее идут Samsung и Redmi.

В последнюю неделю сентября список самых востребованных телефонов изменился. В топ-10 вошли сразу пять моделей от Apple. Там оказался iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 и его версии с увеличенной памятью, iPhone 15 и iPhone 13. Из моделей Samsung в рейтинг попали флагман Galaxy S25 Ultra и недорогие Galaxy A16 и Galaxy A56.

В компании рассказали, что продажи смартфонов Apple традиционно приносят больше денег, а многие модели китайских брендов становятся бестселлерами. «Такая расстановка сил отражает баланс между массовым спросом на функциональные и доступные модели и готовностью покупателей инвестировать в технологии глобальных лидеров», — объяснил руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин.

Ранее аналитики Canalys сообщили, что китайская корпорация Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов. Доля фирмы от общего объема продаж складных смартфонов в первом полугодии в мире составила 48 процентов.

    Все новости