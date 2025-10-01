Наука и техника
09:59, 1 октября 2025

Назван новый лидер на рынке складных смартфонов

Canalys: Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Китайская корпорация Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на отчет Canalys.

Huawei назвали лидером сегмента складных смартфонов по итогам первого полугодия 2025 года. Доля фирмы от общего объема продаж складных смартфонов в мире составила 48 процентов.

Прежний лидер Samsung оказался на втором месте с долей 20 процентов. При этом в 2024 году Samsung занимала первую позицию — она лидировала с долей 45 процентов, тогда как на Huawei приходилось лишь 24 процента поставок.

Аналитики отметили, что Huawei имеет в своем портфеле несколько складных устройств. Самый дешевый складной аппарат Nova Flip стоит 750 долларов (62 тысячи рублей), самый дорогой Mate XT Ultimate с тремя экранами — 4000 долларов (330 тысяч рублей). В свою очередь цены на складные устройства корейской компании начинаются с 900 долларов (75 тысяч рублей) — столько стоит Galaxy Z Flip 7 FE.

Также авторы отчета отметили, что складные телефоны начинают пользоваться популярностью в Китае. Доля складных аппаратов от общего объема поставок смартфонов составляет 3,2 процента — это самый высокий показатель в мире. Для сравнения, в Северной Америке доля раскладных гаджетов не превышает 1,2 процента.

Ранее корпорация Samsung случайно намекнула на выход первого складного iPhone. В компании признались, что в 2026 году поставят «клиенту из Северной Америки» большую партию гибких OLED-экранов.

