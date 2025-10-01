Назван новый лидер на рынке складных смартфонов

Canalys: Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов

Китайская корпорация Huawei вышла на первое место по поставкам складных смартфонов. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на отчет Canalys.

Huawei назвали лидером сегмента складных смартфонов по итогам первого полугодия 2025 года. Доля фирмы от общего объема продаж складных смартфонов в мире составила 48 процентов.

Прежний лидер Samsung оказался на втором месте с долей 20 процентов. При этом в 2024 году Samsung занимала первую позицию — она лидировала с долей 45 процентов, тогда как на Huawei приходилось лишь 24 процента поставок.

Аналитики отметили, что Huawei имеет в своем портфеле несколько складных устройств. Самый дешевый складной аппарат Nova Flip стоит 750 долларов (62 тысячи рублей), самый дорогой Mate XT Ultimate с тремя экранами — 4000 долларов (330 тысяч рублей). В свою очередь цены на складные устройства корейской компании начинаются с 900 долларов (75 тысяч рублей) — столько стоит Galaxy Z Flip 7 FE.

Также авторы отчета отметили, что складные телефоны начинают пользоваться популярностью в Китае. Доля складных аппаратов от общего объема поставок смартфонов составляет 3,2 процента — это самый высокий показатель в мире. Для сравнения, в Северной Америке доля раскладных гаджетов не превышает 1,2 процента.

