14:09, 30 сентября 2025Наука и техника

Samsung случайно рассекретила складной iPhone

Samsung призналась, что выпустит для складного iPhone OLED-экран в 2026 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Seth Wenig / AP

Корпорация Samsung случайно намекнула на выход первого складного iPhone. Об этом сообщает корейское издание Chosun Biz.

Журналисты обратили внимание на отчет Ли Чонга — руководителя Samsung Display, дочерней компании Samsung. В разговоре с медиа топ-менеджер рассказал, что его фирма собралась произвести большое количество OLED-дисплеев для складных смартфонов. Производство компонентов нового поколения начнется во втором или третьем квартале 2026 года.

По мнению журналистов, Ли Чонг вполне прозрачно намекнул, что заказчиком выступает Apple. Он признался, что крупный клиент из Северной Америки заказал определенное количество новых OLED-дисплеев. «Хотя я не могу рассекретить подробности о клиенте, мы хорошо готовимся», — подытожил Чонг.

Также топ-менеджер Samsung рассказал, что панели 8,6-поколения будут иметь стеклянную подложку большего размера, чем экран актуального 6-го поколения. Вероятно, именно эти дисплеи будет использовать в складных iPhone. Ранее Samsung Display сообщила, что инвестирует в производство новых панелей 4,1 триллиона вон.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что первый складной смартфон от Apple будет похожим на ультратонкий iPhone Air. Девайс будет стоить минимум 2000 долларов, или около 165 тысяч рублей.

